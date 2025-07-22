Δεν υπάρχουν ενεργές εστίες φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λέσβο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη αιτία στις 2.15 το πρωί σήμερα 22 Ιουλίου. Οι πυκνοί καπνοί από τα συμπιεσμένα ανακυκλώσιμα υλικά που καίγονταν, κάλυψαν το χωριό της Μόριας και τη γύρω περιοχή, στην Παναγιούδα και την πόλη της Μυτιλήνης.

Νωρίς το πρωί, λόγω των ανέμων, η περιοχή καθάρισε από το νέφος. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αύλειο χώρο του εργοστασίου και δεν προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί εστάλη μήνυμα του 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα όπως επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

