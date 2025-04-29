Σεισμός 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:14 τα ξημερώματα της Τρίτης στην Εύβοια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χλμ. ΝΔ των Βασιλικών Ευβοίας, με εστιακό βάθος 13.6 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Πηγή: skai.gr

