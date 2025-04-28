Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν τραυματία - Ο ένας οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο οδηγούς εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται

Περιπολικό

Ένας ελαφρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου ατυχήματος που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-N. Μουδανίων.

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ στο ύψος του «Μαρμαρίδη», στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο οδηγούς εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

TAGS: Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα
