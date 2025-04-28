Τρικάκια και συνθήματα έξω από τον Ιανό κατά του Καραμπελιά

Ένταση προκλήθηκε κατά τις 8 το βράδυ στο βιβλιοπωλείο «Ιανός», επί της Σταδίου, όταν ομάδα φοιτητών μπήκε στον χώρο και σήκωσε πανό διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που ελάμβανε χώρα με θέμα τα Τέμπη.

Η εκδήλωση είχε ως θέμα «την πολιτική τυμβωρυχία των Τεμπών» και ξεκίνησε με ομιλία του Γιώργου Καραμπελιά, εναντίον του οποίου ήχησαν συνθήματα.

Οι διαδηλωτές πέταξαν και φέιγ βολάν (τρικάκια) που αναφέρονταν στον Γιώργο Καρμαπελιά, ενώ στο σημείο έσπευσε και διμοιρία των ΜΑΤ. Οι φοιτητές έφυγαν λίγα λεπτά αργότερα δίχως να κλιμακωθεί η ένταση.

Πηγή: skai.gr

