Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Διψέλιζα Κερατέας.

Πριν λίγη ώρα ήχησε το 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονται στον οικισμό Παλιοκαμάριζα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Παλιοκαμάριζα απομακρυνθείτε προς Λαύριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:25 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Διψέλιδα Λαυρεωτικής. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 12 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 28, 2025

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Ειδικότερα για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα και εθελοντές, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Το έργο της επιχείρησης κατάσχεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά δεν έχει ένα ενιαίο μέτωπο, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες εστίες.

Στην περιοχή της Κερατέας λόγω της φωτιάς πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων,

στη Λ. Λαυρίου , από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονίας και

, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονίας και στην 25η Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

