Κάτοικοι της Σαντορίνης μόλις έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των ανθρώπων αυτών φτάνει στους 2.000-3.000, καθώς έχουν θορυβηθεί από την κατάσταση που επικρατεί με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στο νησί.

Συγκεκριμένα, μόνο σήμερα Δευτέρα (03.02) συνολικά 13 πτήσεις πρόκειται να φτάσουν στην Αθήνα, με την τελευταία να είναι προγραμματισμένη για άφιξη στις 23:50. Πριν από λίγα λεπτά στο «Ελ. Βενιζέλος» προσγειώθηκε η Αναστασία, μόνιμος κάτοικος Σαντορίνης, η οποία μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.

«Μέχρι στιγμής στο νησί υπάρχουν και οι δυο απόψεις, το ότι δηλαδή δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, αλλά από το πρωινό δελτίο που παρακολούθησα κάποιοι λένε ότι πρέπει να έχουμε αυτήν την ανησυχία, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Κάποιοι άλλοι δεν αγχώνονται τόσο, οι πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, γιατί έχουν περάσει κάποια παρόμοια περιστατικά», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, προσθέτοντας:

«Πήραμε την απόφαση να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας, γιατί από χθες οι σεισμοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Οι περισσότεροι που γνωρίζω θα εγκαταλείψουν το νησί ή το έχουν ήδη εγκαταλείψει, γιατί δεν είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα, δηλαδή γίνονται μεγάλοι σεισμοί και όπως γνωρίζουμε, το νησί είναι ήδη υπερφορτωμένο, οπότε με τους σεισμούς είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλύτερο να πάρουμε μέτρα πρόληψης».

