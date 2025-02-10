Εφιαλτικές στιγμές ζούσε επί δύο μήνες μία 34χρονη από την Αίγυπτο στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας, καθώς ένας 39χρονος ομοεθνής της τη βίαζε και την κακοποιούσε, με την απειλή ότι θα σκοτώσει την ίδια και το παιδί της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην αστυνομία, ο 39χρονος άνδρας τη βίαζε, τη χτυπούσε, την απειλούσε ότι θα σκοτώσει την ίδια και το παιδί της, ενώ έφτασε στο σημείο να της βγάλει ακόμα και τα νύχια από τα χέρια.

Η γυναίκα ζήτησε να μεταφερθεί σε άλλη δομή και πράγματι μεταφέρθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα 39χρονος δεν σταμάτησε να απειλεί τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος Αιγύτιος εντόπισε την γυναίκα πριν από μερικές ημέρες πέριξ της πλατείας Ομονοίας και τότε, για μία ακόμη φορά, την απείλησε, προκειμένου να μην καταγγείλει στις αρχές τα μαρτύρια που βίωνε.

Η γυναίκα απευθύνθηκε αρχικά στο τμήμα της Ομόνοιας και από εκεί στο Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού όπου ανέφερε τα όσα είχαν συμβεί.

Ο 39χρονος μετανάστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με βαρύτατες κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

