Ετήσιο Συνέδριο Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών: «Το Δώρο της Υπευθυνότητας»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων, η επέλαση νέων τεχνολογιών, η αναγκαιότητα για μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, η έλλειψη απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων αναδεικνύουν το θέμα των ατομικών και συλλογικών επιλογών μας. Η Ευθύνη και η υπευθυνότητα είναι δώρο που ο καθένας από εμάς το αξιοποιεί για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, το καλό της κοινωνίας μας, των νέων ανθρώπων, των επιχειρήσεων, του κράτους και όλου του Κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) διοργανώνει στις 12 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Τριάντη, το ετήσιο συνέδριό του, όπου θα τεθούν στο επίκεντρο θέματα ηθικής και κουλτούρας, νέων κινδύνων και τάσεων, κανονιστικών και νομοθετικών εξελίξεων και φυσικά το μέλλον του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή.

Από την οικονομική κρίση και τις γεωπολιτικές συνθήκες μέχρι την αυξανόμενη απειλή κυβερνοεπιθέσεων και τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες να αναδεικνύουν την ανάγκη της υπευθυνότητας, το ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών είναι φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ. Στις 12 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το συνέδριο φέρνει κοντά τους εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και τους επαγγελματίες από συναφείς χώρους από Ελλάδα και Εξωτερικό, για να διερευνήσουν τις νέες συνθήκες και τους νέους κινδύνους.

Με τίτλο "Το Δώρο της Υπευθυνότητας", το συνέδριο θα εξετάσει πώς οι σύγχρονες τάσεις επανακαθορίζουν το τοπίο του εσωτερικού ελέγχου και πώς διαμορφώνονται οι νέες ηθικές προκλήσεις. Κορυφαίοι ειδικοί θα αναλύσουν καίρια ζητήματα όπως:

Κυβερνοασφάλεια: Πώς να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις από τις συνεχώς εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές.

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και ποιους κινδύνους ενέχει.

Ηθική: Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται με ηθικό τρόπο και ότι δεν θυσιάζεται η ανθρώπινη αξία.

Εφοδιαστική αλυσίδα: Πώς ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης και πολέμων

Whistle blowing: Γιατί κάποιες επιλογές μας, απαιτούν αποφάσεις ζωής.

Νέες αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο: Τι ενέργειες απαιτούνται και ποιοι οι κίνδυνοι.

Νέα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου από το ΙΙΑ: Πώς διαμορφώνουν το νέο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων και των προσφερόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ομιλητές είναι οι: Anthony J. Pugliese - President & CEO IIA Global, CIA, CPA, CGMA, CITP, Βασιλική Λαζαράκου - Chair of the Hellenic Capital Markets Commission, Μιχαήλ Μπλέτσας - Governor, National Cybersecurity Authority of Greece, Director of Computing, MIT Media Lab, Dr. Sabine Charles - Chief Audit Executive, United States - Charles Financial Strategies LLC, Xavier Andre Justo - 1MDB Whistleblower - Νικόλαος Μπάλλας - Senior Manager, Governance, Risk, Compliance & Internal Audit, PwC Greece, Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας - Director Risk Consulting, KPMG, Κωνσταντίνος Νούλας - Principal, Grant Thornton, Μιχαήλ Πετροδασκαλάκης - CIA, CCSA, CFE, CRMA, Partner, Consulting - Enterprise Risk Services, Ernst & Young Business Advisory Solutions, Τούλα Ευθυμίου - Chief Money Laundering Officer of Financial Crime Compliance, National Bank of Greece, Irem Nuhoglu - Ph.D. Accountancy and Finance Bogazici University, Department of Management University of Texas at Austin, McCombs School of Business, Visiting Scholar, Benoit Harel - Director IFACI Certification, Παύλος Βενιζέλος - Principal, Assurance, Deloitte, Tom Anderson - Senior Solution Consultant, Wolters Kluwer, Στέλιος Βογιατζής - Consulting Director, Forvis Mazars, Κωνσταντίνα Μπάτσαρη - Principal, Sustainability Assurance, Assurance, Deloitte, Dr. Λάζαρος Πολυμενάκος - Partner Technology Consulting EY, Τριαντάφυλλος Σαραφίδης - Head of Information Systems & Security Audit Team, Grant Thornton, Αντώνης Διόλλας - Head of Audit and Assurance at ACCA’s Policy & Insights team, Ανέστης Δημόπουλος - Director - Head of Digital and Risk Advisory Services, Baker Tilly, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος - Managing Director, SysteCom Moderator, Σπύρος Μαλτέζος, Strategy and Consulting Manager, Accenture, Βασίλης Μπουρσούκης - Internal Audit Manager, Branch Operations and Special Audits Alph Bank.

Η φετινή εκδήλωση θα κλείσει με μια συζήτηση-ορόσημο για το μέλλον του εσωτερικού ελέγχου, επικεντρωμένη στην ανάγκη ισορροπίας μεταξύ καινοτομίας και υπευθυνότητας – έναν κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο.

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολλές και οι απαιτήσεις υψηλές, η συμμετοχή στο συνέδριο προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου τη δυνατότητα να αναπτύξουν στρατηγικές, να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ώστε να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν με ευθύνη και υπευθυνότητα, την πολύπλοκη πραγματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.

