Εκλογές ΗΠΑ: Μιχάλης Ιγνατίου και Χριστόδουλος Αθανασάτος στα «στρατηγεία» του Τραμπ και της Χάρις

Ο ΣΚΑΪ για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ Μιχάλης Ιγνατίου, από το «στρατηγείο» του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Χριστόδουλος Αθανασάτος, από το «στρατόπεδο» της Κάμαλα Χάρις στην Ουάσινγκτον, μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλα τα σημαντικά γεγονότα, όλες τις κρίσιμες εξελίξεις, ίσως στις πιο κρίσιμες προεδρικές εκλογές των τελευταίων δεκαετιών για ολόκληρο τον πλανήτη.

