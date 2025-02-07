Βουτιά στον ηφαιστειακό βυθό της Σαντορίνης

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η κουλτούρα να πετάμε τα πλαστικά, μετά την πρώτη τους χρήση, έχει πλέον μεγάλες επιπτώσεις στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα πλαστικά απόβλητα μολύνουν όλο και περισσότερο τους ωκεανούς του πλανήτη μας, και αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, μέχρι το 2050 οι θάλασσες θα έχουν περισσότερα πλαστικά, απ’ ότι ψάρια! Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 150 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού στους ωκεανούς, ενώ κάθε χρόνο καταλήγουν στη θάλασσα 4,8 με 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, αυτές οι υπέρογκες ποσότητες διαταράσσουν τη θαλάσσια ζωή αλλά και την ανθρώπινη υγεία, ενώ επηρεάζουν σημαντικά τόσο το κλίμα, όσο και την οικονομία.

Τα πλαστικά δεν τραυματίζουν μόνο ζώα της θάλασσας, αλλά κι όταν θρυμματίζονται σε μικρά κομμάτια πλαστικού περνούν στον οργανισμό τους, μέσω της τροφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πέψη του κανονικού φαγητού και να εισχωρούν πολλές τοξικές ουσίες στον οργανισμό τους, οι οποίες αργότερα, μέσω της τροφικής αλυσίδας, περνάνε στους ανθρώπους. Τα απορρίμματα, όμως, που καταλήγουν στη θάλασσα, προκαλούν και μεγάλη ζημία στην οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το κόστος των θαλάσσιων απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ 259 με 695 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στον τομέα του τουρισμού και της αλιείας. Μάλιστα, το 49% των απορριμμάτων που εντοπίζονται σήμερα στους βυθούς είναι πλαστικά μιας χρήσης και το 27% πλαστικά απόβλητα από αλιευτικά εργαλεία, ενώ στο top 3 των πιο συχνών απορριμμάτων συναντούμε τα πλαστικά μπουκάλια (με τα καπάκια τους), τα αποτσίγαρα και τις μπατονέτες!

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα στις ακτές της Σαντορίνης, μία ομάδα έμπειρων δυτών αποφάσισαν από το 2019 να καθαρίζουν τις παραλίες και τον βυθό του νησιού, και η δουλειά τους έχει φέρει μεγάλη αλλαγή στο τοπίο και το περιβάλλον. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι την παραλία της Καλντέρας, στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, και κατέγραψε τους δύτες αλλά και απλούς εθελοντές εν δράσει. Στόχος τους; Να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο, και να διατηρήσουν τις ακτές του νησιού καθαρές για τις επόμενες γενιές.

