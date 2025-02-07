Για ακόμα μία ημέρα ο εγκέλαδος κάνει αισθητή την παρουσία του ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό με τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα και τους σεισμολόγους να παρακολουθούν και να καταγράφουν συνεχώς τη σεισμική ακολουθία.

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής σήμερα, Παρασκευή είναι 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί. Διπλή σεισμική δόνηση, με διαφορά μόλις 1 λεπτό σημειώθηκε στις 17:16 και 17:17 μεγέθους 4,4 και 4,5 Ρίχτερ αντίστοιχα με επίκεντρο 20 χλμ νοτιο-νοτιοδυτικά της Αμοργού.

Το νησί της Σαντορίνης επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Βρίσκομαι σήμερα στη Σαντορίνη μαζί με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για να επιβλέψουμε την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση αυτού του ενεργού γεωλογικού φαινομένου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε.

«Όλος ο κρατικός μηχανισμός προφανώς έχει κινητοποιηθεί, ακούμε με προσοχή τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των ειδικών που με τη σειρά τους συμβουλεύουν την Πολιτική Προστασία. Θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Δεν θα κάνουμε εμείς καμία επιστημονική εκτίμηση, αυτή είναι δουλειά άλλων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει:

«Να διαβεβαιώσω για ακόμη μια φορά τους κατοίκους της Σαντορίνης, αλλά και τους κατοίκους όλων των γειτονικών νήσων ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πλευρό τους και προφανώς είναι πολύ καλύτερο να προλαμβάνουμε γεγονότα παρά να τρέχουμε να τα αντιμετωπίζουμε εκ των υστέρων».

Λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός στη σύσκεψη με τους φορείς της Σαντορίνης είπε:

«Είμαι εδώ για να πω απόλυτα ότι η πολιτεία είναι κοντά σας. Ένα σοβαρό κράτος πρέπει να προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο με την ευχή να έρθουν τα καλύτερα. Η Σαντορίνη είναι εμβληματικός προορισμός και είναι χρέος να προστατεύσουμε τη φήμη της. Χρειάζεται μια ισορροπία, να είμαστε παρόντες και όχι να διακινούνται σενάρια καταστροφής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εργασίας για μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας ενώ έδωσε έμφαση στα ζητήματα των υποδομών κυρίως για την αποφυγή κατολισθήσεων στα πρανή της Καλντέρας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη σύσκεψη με τοπικούς φορείς

Στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ξαναβρισκόμαστε -ενδεχομένως αυτό να είναι και συμβολικό- σε ένα σημείο το οποίο έχει τη δική του ιστορική αξία, διότι από αυτό εδώ το μπαλκόνι, το θυμάστε πολύ καλά, το καλοκαίρι του 2020 είχαμε ουσιαστικά εξαγγείλει το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού με ασφάλεια, ενόσω ακόμα έπρεπε να διαχειριστούμε την κρίση του κορονοϊού.

Δικαιωθήκαμε -και το ξέρετε καλά- γι’ αυτή μας την επιλογή, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορούμε, προτάσσοντας την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών ως απόλυτη προτεραιότητα, να μην υπονομεύσουμε ταυτόχρονα και την οικονομική δραστηριότητα, όχι μόνο της Σαντορίνης αλλά συνολικά της ελληνικής οικονομίας, καθώς -το γνωρίζετε πολύ καλά- ο τουρισμός αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Ξαναβρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα στον ίδιο χώρο, εν μέσω ενός γεωλογικού φαινομένου αυτή τη φορά. Μιας και κάνατε την αρχική τοποθέτηση, θέλω να σας πω ότι η πολιτεία στο ζήτημα αυτό, και στον τομέα της ενημέρωσης, λειτουργεί απολύτως συντεταγμένα: έχει συγκεκριμένες Επιτροπές Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Ηφαιστειακού Κινδύνου. Αυτές οι Επιτροπές συνεδριάζουν καθημερινά, συμβουλεύουν την πολιτεία, η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί τις επιστημονικές, θα έλεγα, υποδείξεις στους πολίτες με έναν τρόπο που πιστεύω ότι είναι εύληπτος και κατανοητός. Να ευχαριστήσω εδώ και τους επιστήμονες, οι οποίοι και σήμερα είναι μαζί μας.

Πρέπει να γνωρίζετε κάτι, όμως: ότι πάντα, όταν έχουμε ένα φαινόμενο, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι ενδεχομένως θα βγουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης -το είχαμε και στον κορονοϊό αυτό, θέλω να θυμίσω-, όμως εδώ θα παροτρύνω τους πολίτες να ακούν την επίσημη ενημέρωση της πολιτείας, δια των επιστημόνων που συμμετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές.

Για να το πω και πολύ απλά, είχα την ευκαιρία να το πω και στη συνέντευξη Τύπου και διορθώστε με κ. καθηγητά αν κάνω κάποιο λάθος, εδώ παρατηρούμε ουσιαστικά μία σειρά διαφορετικών γεωλογικών φαινομένων. Υπάρχει μία δραστηριότητα στη Νέα Καμένη, όχι ασυνήθιστη για τα δεδομένα της Σαντορίνης και δεν είναι κάτι το οποίο, οι επιστήμονες μας λένε, φαίνεται να εγκυμονεί κάποιον άμεσο, ιδιαίτερο κίνδυνο.

Είναι η σταθερή δραστηριότητα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπο, που κι αυτή την παρατηρούμε και τη μελετούμε. Ούτε αυτό το γεωλογικό γεγονός μάς είναι άγνωστο. Και έχουμε όντως μία πολύ έντονη σεισμική, τεκτονική δραστηριότητα, αυτή τη σμηνοσειρά την οποία την αισθάνεστε τις τελευταίες ημέρες με έντονο τρόπο.

Αυτή είναι που μας προκαλεί την ανησυχία, γι’ αυτό ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Όχι γιατί πιστεύουμε ή μας λέει κάποιος, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, ότι θα συμβεί κάτι καταστροφικό, αλλά γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Οι επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί, μας έχουν πει την άποψή τους για το ποιο μπορεί να είναι ενδεχομένως το χειρότερο σενάριο. Μας τα έχουν πει αυτά, τα έχουν εξηγήσει με απλό τρόπο και ευχόμαστε ότι αυτή η ακολουθία θα εκτονωθεί χωρίς να δώσει κάποιο μεγαλύτερο σεισμό.

Σε κάθε περίπτωση, και διορθώστε με και πάλι, οι επιστήμονες μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, το 1956 στην Αμοργό. Πάλι, μεταφέρω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονες.

Πρέπει, όμως, να είμαστε έτοιμοι. Άρα, αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι ένα κράτος το οποίο δρα προληπτικά, γιατί νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Και αποδεικνύουμε ότι μία χώρα η οποία έχει, εν πάση περιπτώσει, ιστορία σεισμικότητας, έχει και την εμπειρία να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα.

Αυτά ως προς το φαινόμενο αυτό καθαυτό. Ελπίζουμε φυσικά για το καλύτερο, έτσι ώστε το νησί να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στους ρυθμούς του.

Έρχομαι, λοιπόν, στα θέματα τα οποία θίξατε και επιτρέψτε μου να τα χωρίσω σε δύο κατηγορίες. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Σαντορίνη είναι ένας εμβληματικός τουριστικός προορισμός και προφανώς χρέος μας είναι να την προστατεύσουμε, να διαφυλάξουμε τη φήμη της και να είμαστε σίγουροι ότι και το 2025 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό της Σαντορίνης.

Επομένως, πρέπει και στη δημόσια επικοινωνία μας να ισορροπούμε μεταξύ της ανάγκης να είμαστε παρόντες και προληπτικά να δρούμε, χωρίς, όμως, ταυτόχρονα να αναπαράγουμε σενάρια καταστροφής, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να τρομάξουν κάποιους επισκέπτες.

Χαίρομαι που λέτε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη και θα αγωνιστούμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, με την καλή ελπίδα ότι το φαινόμενο θα εκτονωθεί και πολύ σύντομα θα μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας.

Άκουσα με πολλή προσοχή αυτά τα οποία είπατε και αυτό το οποίο θα κάνω άμεσα, ειδικά για το εργατικό δυναμικό, θα σας φέρω σε επαφή μέσω του Δημάρχου με το Υπουργείο Εργασίας και με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ώστε να δούμε αν υπάρχουν κάποια ειδικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας στη Σαντορίνη τα οποία κρίνουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι απαραίτητα, τουλάχιστον να τα συζητήσουμε, να τα έχουμε στη φαρέτρα μας. Ελπίζω να μην χρειαστεί τίποτα, αλλά πρέπει να είμαστε πάλι έτοιμοι για κάθε σενάριο. Θα προκαλέσω μια τέτοια σύσκεψη, λοιπόν, μέσω του Δημάρχου, με τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Να πω, τέλος, ότι ο Δήμαρχος έθιξε και ορισμένα ευρύτερα ζητήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει -δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στη Σαντορίνη- και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ζητήματα υποδομών, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσομακροπρόθεσμα.

Αναφερθήκατε σε δύο συγκεκριμένες άμεσες προτεραιότητες: η μία είναι η αποφυγή φαινομένων κατολίσθησης και η σταθεροποίηση των πρανών της Καλντέρας. Δεν ξέρω πού είναι ο κ. Λέκκας, ήταν μαζί μας εδώ. Θέλω να σας πω ότι ήδη, κατά απόλυτη προτεραιότητα, μας έχει υποδείξει τις περιοχές εκείνες όπου πρέπει να γίνουν τα σχετικά έργα και θα κινηθούμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να αποφύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Το δεύτερο το οποίο τίθεται μετ’ επιτάσεως είναι η χρηματοδότηση των πυλών διαφυγής. Και εκεί, μπορώ να σας πω ότι ήδη υπάρχει, κ. Περιφερειάρχα, μια πρώτη χρηματοδότηση, 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα κινηθούμε μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για λόγους μέγιστης δυνατής ταχύτητας, ώστε στο νότιο τμήμα του νησιού να μπορεί να φτιαχτεί μία πύλη διαφυγής, η οποία να μπορεί να μας καλύψει σε οποιοδήποτε έκτακτο σενάριο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Θήρας κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από τις 1/2/2025 έως και τις 3 Μαρτίου 2025.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.