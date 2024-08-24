Σειμός 4,3 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμός 4,3 ρίχτερ έλαβε χώρα στις Καρυές Αγίου Όρους.

Ειδικότερα, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώθηκε ότι σήμερα, στις 22:54 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.3 στην κλίμακα Richter. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 259 χλμ. Β των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 10 χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

