Η ετοιμότητα και η αυτοθυσία αστυνομικών της ομάδας Δίας που βούτηξαν στα νερά της Δραπετσώνα έσωσαν έναν αλιέα ο οποίος παγιδεύθηκε κάτω από τη βάρκα του που ανετράπη. Η αιτία είναι, όπως καταγγέλλει ο ίδιος, τα απόνερα που προκάλεσε επιβατηγό καταμαράν το οποίο μπήκε στο λιμάνι του Πειραιά με υπερβολική ταχύτητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ βουτάνε στη θάλασσα με τις στολές τους για να σώσουν έναν ψαρά που βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς η βάρκα του έχει ντελαπάρει. Σε απόσταση 30 μέτρων από την ακτή, στη Δραπετσώνα, ο ψαράς έχει εγκλωβιστεί κάτω από την βάρκα και παλεύει για να κρατηθεί στην επιφάνεια.

«Εγώ παλεύω μέσα στη θάλασσα σχεδόν 3 τέταρτα, δεν αντέχω άλλο στο παραπέντε θα πνιγόμουν. Έρχεται η ομάδα ΔΙ.ΑΣ, βουτάνε 3 παιδιά μέσα και έρχονται και βοήθησαν 2 του λιμενικού και κόβουν με το μαχαίρι τη μισινέζα και τότε με βγάλανε έξω», δηλώνει ο διασωθέντας, Λάμπρος Δουκάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο κύριος Δουκάκης σημειώνει πως δεν εγκλωβίστηκε στο παραγάδι λόγω λάθος χειρισμού του, αλλά εξαιτίας μεγάλου κυματισμού που προκάλεσε πλοίο της γραμμής που μπήκε στο λιμάνι του Πειραιά με μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ταχύτητα.

«Το καράβι πρέπει να μπαίνει μέσα με 11,8 μίλια και αυτό μπήκε μέσα με 30 μίλια, προκάλεσε έναν κυματισμό 20 μέτρα. Εγώ είμαι φουκαράς άνθρωπος από αυτό το βαρκάκι ζούσα, έτρωγα, τώρα με βουλιάξανε, τι να κάνω, που πρέπει να πάω;», αναφέρει ο κ. Δουκάκης

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του λιμανιού Πειραιά, τα πλοία κατά την άφιξη και αναχώρηση τους, εισέρχονται στο λιμάνι με μειωμένη ταχύτητα 9 κόμβων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Το πλοίο, όπως αναφέρουν πηγές του λιμενικου, μετέφερε πολυτραυματία και ο πλοίαρχος είχε ενημερώσει πως φτάνει στο λιμάνι με μεγαλύτερη ταχύτητα προκειμένου να μεταφερθεί η τραυματίας σε νοσοκομείο.

«Μετέφερε πολυτραυματία από τροχαίο στην Κύθνο, συμβάν για το οποίο ο πλοίαρχος είχε ενημερώσει το κέντρο διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά«, αναφέρουν πηγές του Λιμενικού Σώματος.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το λιμεναρχείο Πειραιά.

