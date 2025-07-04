Θανάσιμα τραυματισμένος άντρας από πυροβολισμούς, εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δρόμο της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην οδό Ειρήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα εντοπίστηκε γύρω στις 16.15 επί της οδού Ειρήνης και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί στο σημείο περίπου 5 κάλυκες. Ο δράστης φέρεται να φορούσε μάσκα ενώ προσέγγισε το θύμα πεζός και αφού άνοιξε πυρ εναντίον του τραυματίζοντας τον θανάσιμα διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Δείτε βίντεο - Τι αναφέρουν μάρτυρες

Πηγή: skai.gr

