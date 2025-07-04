Λογαριασμός
Νεκρός από πυροβολισμούς άντρας στην Αγία Παρασκευή - Δείτε εικόνες και βίντεο

Ο δράστης φέρεται να φορούσε μάσκα, ενώ προσέγγισε το θύμα πεζός και αφού άνοιξε πυρ εναντίον του διέφυγε - Στο σημείο έχουν βρεθεί περίπου 5 κάλυκες

Αγιά Παρασκευή δολοφονία

Θανάσιμα τραυματισμένος άντρας από πυροβολισμούς, εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δρόμο της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην οδό Ειρήνης.

Αγία Παρασκευή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα εντοπίστηκε γύρω στις 16.15 επί της οδού Ειρήνης και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί στο σημείο περίπου 5 κάλυκες. Ο δράστης φέρεται να φορούσε μάσκα ενώ προσέγγισε το θύμα πεζός και αφού άνοιξε πυρ εναντίον του τραυματίζοντας τον θανάσιμα διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομία - Αγ. Παρασκευή

Αστυνομία - Αγ. Παρασκευή

Δείτε βίντεο - Τι αναφέρουν μάρτυρες

