Διαδικτυακή Ημερίδα για Ομογενείς και Κατοίκους Εξωτερικού – 9 Ιουλίου 2025

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σας προσκαλούν σε διαδικτυακή Ημερίδα για Ομογενείς και Κατοίκους του Εξωτερικού.
Η ημερίδα θα καλύψει θέματα όπως:
-Φορολογικές διαδικασίες και κίνητρα
-Χρήση της πλατφόρμας Taxisnet
-Τρόποι online συναλλαγών με το Δημόσιο (π.χ. πληρωμές)
-Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
Την ημερίδα θα χαιρετίσουν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κα. Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025
16:00–18:00 (Ώρα Ελλάδας)
Γλώσσα: Αγγλικά | Με δυνατότητα ερωτήσεων
Δηλώσεις συμμετοχής έως 7 Ιουλίου στο: gapd@mfa.gr
(Αναφέρετε ονοματεπώνυμο και email για την αποστολή του συνδέσμου παρακολούθησης)
