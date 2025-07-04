Λογαριασμός
Διαδικτυακή Ημερίδα για Ομογενείς και Κατοίκους Εξωτερικού – 9 Ιουλίου 2025

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας,  Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

ΑΑΔΕ

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σας προσκαλούν σε διαδικτυακή Ημερίδα για Ομογενείς και Κατοίκους του Εξωτερικού. 

Η ημερίδα θα καλύψει θέματα όπως:

-Φορολογικές διαδικασίες και κίνητρα
-Χρήση της πλατφόρμας Taxisnet
-Τρόποι online συναλλαγών με το Δημόσιο (π.χ. πληρωμές)
-Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κα. Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025

16:00–18:00 (Ώρα Ελλάδας)
Γλώσσα: Αγγλικά | Με δυνατότητα ερωτήσεων

Δηλώσεις συμμετοχής έως 7 Ιουλίου στο: gapd@mfa.gr
(Αναφέρετε ονοματεπώνυμο και email για την αποστολή του συνδέσμου παρακολούθησης)

IMERIDA

