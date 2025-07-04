Διαδικτυακή Ημερίδα για Ομογενείς και Κατοίκους Εξωτερικού – 9 Ιουλίου 2025

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σας προσκαλούν σε διαδικτυακή Ημερίδα για Ομογενείς και Κατοίκους του Εξωτερικού.

Η ημερίδα θα καλύψει θέματα όπως:

-Φορολογικές διαδικασίες και κίνητρα

-Χρήση της πλατφόρμας Taxisnet

-Τρόποι online συναλλαγών με το Δημόσιο (π.χ. πληρωμές)

-Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κα. Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής.

Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025

16:00–18:00 (Ώρα Ελλάδας)

Γλώσσα: Αγγλικά | Με δυνατότητα ερωτήσεων

Δηλώσεις συμμετοχής έως 7 Ιουλίου στο: gapd@mfa.gr

(Αναφέρετε ονοματεπώνυμο και email για την αποστολή του συνδέσμου παρακολούθησης)

