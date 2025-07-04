Στη σύλληψη ενός ανήλικου, που χθες το βράδυ, οδηγώντας επικίνδυνα ΙΧ αυτοκίνητο, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 35χρονο δικυκλιστή, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου. Σε βάρος τού νεαρού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση σωματικών βλαβών σε οδηγό δίκυκλης μοτοσικλέτας και εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου, πιο συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, όταν ο ανήλικος αλλοδαπός , οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε προπορευόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα που βρισκόταν σε προσωρινή στάση λόγω διάβασης πεζών. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του 35χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ενώ επιπλέον προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε ακόμα δύο σταθμευμένα οχήματα (δίκυκλη μοτοσικλέτα και Ι.Χ.Ε.).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος αλλοδαπός στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και άφησε αβοήθητο τον τραυματία ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Από την αστυνομική προανάκριση ωστόσο ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και κατόπιν αναζητήσεων, εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ επιπλέον συνελήφθη και η 36χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

