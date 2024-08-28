Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 28 Αυγούστου και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το «Καλάθι του μαθητή», μέτρο που στόχο έχει να κρατηθούν οι τιμές, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ζήτησε από τις επιχειρήσεις του κλάδου, όχι μόνο να μην προχωρήσουν σε ανατιμήσεις, αλλά να μειώσουν το περιθώριο κέρδους, ώστε τα σχολικά να είναι φθηνότερα από πέρυσι.

Τι περιλαμβάνει το καλάθι

-Σχολικές τσάντες

-Κασετίνες

-Τετράδια / μπλοκ (και ετικέτες τετραδίων και καλύμματα)

-Μολύβια ξύλινα ή μηχανικά

-Χρωματιστοί μαρκαδόροι / ξυλομπογιές

-Στυλό

-Γόμες

-Ξύστρες

-Διαβήτες

-Χάρακες (σετ γεωμετρικών οργάνων)

-Φωτοτυπικό χαρτί

Τι δεν μπαίνει στο καλάθι

Η σχολική λίστα δεν εξαντλείται στη γραφική ύλη και στα αναλώσιμα, αφού συνήθως περιλαμβάνει και άλλα είδη, όπως σχολικά βοηθήματα, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ξενόγλωσσα βιβλία, φόρμες γυμναστικής και άλλα συμπληρωματικά προϊόντα και δραστηριότητες, οι τιμές των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι, τονίζει ο κος Κορκίδης.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία εντάσσουν στον κατάλογο που αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης ένα τουλάχιστον προϊόν, εφόσον διαθέτουν προϊόντα της κατηγορίας αυτής προς πώληση στους καταναλωτές. Οι υπόχρεοι αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 9:00.

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία γίνεται υποχρεωτικά:

α) Μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή,

β) μέσω ανάρτησης, στην είσοδο κάθε καταστήματος, ευκρινούς λίστας/καταλόγου των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού καθώς και των τιμών στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα και γ) μέσω ενός τουλάχιστον ξεχωριστού σημείου πώλησης, σε περίοπτη θέση του καταστήματος, στο οποίο τοποθετούνται και διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό συγκεντρωμένα τα προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό σήμα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@mindev.gov.gr.

Επίσης, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται στον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων που αποστέλλεται στο υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό.

Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στην πρωτοβουλία εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντικαθιστούν προσωρινά το προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα.

Αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στο κατάστημα, οι υπόχρεοι μεριμνούν για την τροφοδοσία του καταστήματος στο οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν εντός δύο (2) ημερών με επαρκή ποσότητα του προϊόντος που εξαντλήθηκε ή ενημερώνουν το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis για την οριστική αντικατάσταση του προϊόντος στο σύνολο των καταστημάτων τους.

Το νέο προϊόν θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επάρκεια. Η οριστική αντικατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για μία μόνο φορά μέχρι την νέα τακτική υποβολή καταλόγου προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.