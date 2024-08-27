Kρήτη: Σύλληψη για ναρκωτικά

Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό, ζυγαριά ακριβείας, όταν σε έλεγχο που διενεργήσαν στο συγκεκριμένο ατομο βρέθηκαν στην κατοχή του.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν συνολικά: "ποσότητα κάνναβης 67,4 γραμμαρίων, 52 δισκία ναρκωτικής ουσίας (ecstasy), το χρηματικό ποσό των 80 Ευρώ, εργαλείο κοπής (ψαλίδι) με ίχνη κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και 2 συσκευές τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων.

Πηγή: skai.gr

