Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής είναι η Ελληνική Αστυνομία – ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της γεωπολιτικής κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές φοβούνται για προβοκατόρικες ενέργειες με στόχο να πλήξουν την εικόνα ασφάλειας της χώρας ή να εμπλέξουν την Ελλάδα σε διεθνείς εξελίξεις βάζοντας σε εφαρμογή ένα σχέδιο αποτροπής επιθέσεων, με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε τουλάχιστον είκοσι στόχους ισραηλινών συμφερόντων, μεταξύ των οποίων:

Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα

Συναγωγές και εβραϊκά μνημεία

Εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων

Περιοχές με παρουσία Ισραηλινών τουριστών (ξενοδοχεία, θέρετρα, κρουαζιέρες)

Εκτός από εμφανή μέτρα φύλαξης, θα επιχειρούν και αστυνομικοί με πολιτικά, ώστε να ενισχυθεί η επιτήρηση και να αντιμετωπιστούν πιθανές απειλές έγκαιρα.

Τέλος σημειώνεται πως η απειλή τρομοκρατικού χτυπήματος εξετάζεται πως πιθανό να πραγματοποιηθεί είτε από αντιεξουσιαστικές ομάδες, όπως έχει υπονοηθεί σε σχέση με παλαιότερη υπόθεση (γιάφκα στους Αμπελόκηπους), είτε από μοναχικούς δράστες από χώρες της Μέσης Ανατολής που ενδέχεται να λειτουργήσουν ως «μοναχικοί λύκοι», ως αντίποινα για ενέργειες του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

