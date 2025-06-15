Της Μαρίνας Χαραλάμπους

15 Ιουνίου! Η Γιορτή του Πατέρα! Αναμφισβήτητα, δεν έχει τόσο δρόμο όσο η Γιορτή της Μητέρας, ούτε τόση προβολή. Όμως υπάρχει για να μας θυμίζει όλους εκείνους τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί.

Ακόμα κι αν κάποιοι πατεράδες «έφυγαν» από κοντά μας, η παρουσία τους μένει μέσα στις αναμνήσεις, τις αξίες και τα μαθήματα που μας άφησαν. Είναι εκεί στις μικρές στιγμές που θυμόμαστε το χαμόγελό τους, στη δύναμη που μας έδωσαν όταν νιώθαμε αδύναμοι, και στην ηρεμία που νιώθουμε όταν σκεφτόμαστε τις αγκαλιές τους. Η αγάπη τους δεν σβήνει ποτέ.

Πώς καθιερώθηκε η Γιορτή του Πατέρα

Η πρώτη οργανωμένη γιορτή για την Ημέρα του Πατέρα πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 1908 στη Δυτική Βιρτζίνια. Ήταν μια ιδέα της Grace Golden Clayton, που ήθελε να τιμήσει τη μνήμη των 210 πατέρων που είχαν χάσει τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα σε ορυχείο στη Μόνονγκα τον Δεκέμβριο του 1907. Η ίδια επέλεξε την πιο κοντινή Κυριακή στα γενέθλια του πατέρα της, που είχε πρόσφατα αποβιώσει, για να διοργανώσει αυτή την πρώτη γιορτή. Παρά την καλή πρόθεση και τη βαθιά συγκίνηση, εκείνη η εκδήλωση πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, καθώς επισκιάστηκε από άλλα γεγονότα στην πόλη και δεν κατάφερε να καθιερωθεί επίσημα.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1910, η Sonora Smart Dodd από την Ουάσινγκτον, χωρίς να γνωρίζει την προσπάθεια της Clayton, οργάνωσε τη δική της γιορτή του πατέρα. Ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της, έναν βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που μεγάλωσε μόνος του τα έξι παιδιά του. Η γιορτή της Sonora απέσπασε πολύ μεγαλύτερη προσοχή και άρχισε να κερδίζει έδαφος σε όλη τη χώρα.

Παρά τις προσπάθειες, η Ημέρα του Πατέρα δεν καθιερώθηκε επίσημα παρά αρκετά χρόνια αργότερα. Το 1972, ο Πρόεδρος Richard Nixon υπέγραψε νόμο που όρισε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως επίσημη ημέρα γιορτής για όλους τους πατέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα, η Γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Μια όμορφη ευκαιρία για όλο και περισσότερους να τιμήσουν τους πατεράδες τους, όχι απαραίτητα με δώρα, αλλά κυρίως με αγάπη, παρουσία και ευγνωμοσύνη.

Πηγή: skai.gr

