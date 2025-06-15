Με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών που λαμβάνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους, (ΦΥΚ) ξεκινάει αύριο, Δευτέρα 16 Ιουνίου, η κατ' οίκον διανομή τους, με τον ΕΟΠΥΥ να είναι ο πρώτος ασφαλιστικός οργανισμός που προσφέρει την υπηρεσία Αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους «Κατ' Οίκον» στην Ευρώπη.

Σήμερα περισσότεροι από 120.000 ασθενείς με σοβαρές παθήσεις επισκέπτονται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανά μήνα για να προμηθευτούν φάρμακα υψηλού κόστους. Μερικές φορές περιμένοντας σε ουρές ή διανύοντας μεγάλη απόσταση.

Η νέα υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για κατ' οίκον διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους έρχεται να διευκολύνει την καθημερινότητα αυτών των ασθενών. Η υπηρεσία «Κατ' Οίκον» παράδοσης ΦΥΚ τέθηκε σε λειτουργία πιλοτικά πέρυσι την άνοιξη, εξυπηρετώντας ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, και πλέον εισέρχεται στη φάση της καθολικής εφαρμογής, καλύπτοντας όλους τους ασθενείς που εκτελούν τέτοιου είδους συνταγές.

H «Κατ' Οίκον» αποστολή φαρμάκων αφορά περίπου 139.000 ασθενείς που επισκέπτονται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση.

«Το 72% των συμπολιτών μας βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εξ αυτών το 41% έχει χρόνιες παθήσεις, που σημαίνει ότι η καθημερινότητά τους είναι ήδη βεβαρημένη. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο φτάνουν τα φάρμακα στην πόρτα του ασθενή αλλά βελτιώνουμε την καθημερινότητά του, την ποιότητα της ζωής του, μειώνουμε την ταλαιπωρία και τον βοηθούμε να έχει έγκαιρα τη φαρμακευτική αγωγή που είναι σημαντικό για να έχει συμμόρφωση στη λήψη της αγωγής του. Φροντίζουμε τον ασθενή, ενδυναμώνουμε την οικογένεια και τους φροντιστές τους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.

Σημειώνει ότι δεν υπάρχει εξαίρεση για κάποια πάθηση, «πλην κάποιων φαρμάκων που είναι εξωτερικού, αυτά που διατίθενται μέσω ΙΦΕΤ και δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη, οπότε αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα για "Κατ' Οίκον" παραδόσεις. Και σ' αυτήν όμως την περίπτωση υπάρχει πρόβλεψη και θα γίνονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας στο όνομα του ασθενούς».

Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής για να λαμβάνει τα φάρμακά του στο σπίτι του

O κάθε ασθενής πλέον μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση, να λαμβάνει τα φάρμακά του, είτε είναι ψυχρής αλυσίδας (ψυγείου) είτε όχι, στο σπίτι του, το γραφείο, ή ακόμα και το εξοχικό του τους καλοκαιρινούς μήνες, εντός 24 έως 48 ωρών ανάλογα με την απόσταση.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαθέτει ηλεκτρονική συνταγή, άυλη γνωμάτευση και να έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία αποστολής «Κατ' Οίκον» ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (https://www.eopyy.gov.gr/).

Επίσης, τα φάρμακα της «Κατ' Οίκον» Αποστολής που οι ασθενείς επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν στο σπίτι τους ή να εξουσιοδοτούν κάποιον άλλο να τα παραλάβει για λογαριασμό τους.

Οι συνταγές ελέγχονται και εκτελούνται από φαρμακοποιούς, ενώ η διακίνηση των φαρμάκων γίνεται από πιστοποιημένη εταιρία.

Βήμα-βήμα η διαδικασία

Ο πρώτος τρόπος είναι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (https://www.eopyy.gov.gr/) όπου εκεί επιλέγουν την παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους. Αυτό που χρειάζεται είναι να διαθέτουν το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους.

Στη συνέχεια, βήμα-βήμα πιστοποιούν το τηλέφωνό τους, κινητό ή σταθερό, το e-mail τους και κυρίως τη διεύθυνση και πληκτρολογούν τον αριθμό της συνταγής την οποία θέλουν να παραλάβουν «Κατ' Οίκον».

Αν κάποιος δεν μπορεί να μπει στην πλατφόρμα τότε μπορεί να καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΠΥΥ (2108110500) και το νέο τηλεφωνικό κέντρο, Call Center στο 18181 και με τη βοήθεια των ανθρώπων του Οργανισμού να κάνει ηλεκτρονικά την αίτησή του δίνοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ για επιβεβαίωση. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται αυτόματα στο σύστημα και έτσι με τη βοήθεια των υπαλλήλων μπορούν να κάνουν το αίτημά τους χωρίς να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση οι ίδιοι.

Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και πρόσβασης σε όλες τις φάσεις που βρίσκεται η συνταγή του και θα του έρχεται μήνυμα. Από τη στιγμή που θα υποβάλει κάποιος αίτηση για «Κατ' Οίκον» παράδοση, ο συγκεκριμένος αριθμός συνταγής δεν θα εκτελείται στο φαρμακείο γιατί θα έχει δρομολογηθεί η αποστολή της. Ο χρόνος είναι από 24-48 ώρες ανάλογα με την απόσταση.

«Η αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους «Κατ' Οίκον» είναι μία εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία με πάρα πολλές μεταβλητές και αρκετά περίπλοκες πτυχές διαλειτουργικότητας. Με τους ανθρώπους μας στον ΕΟΠΥΥ και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες προσπαθήσαμε, και πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει, να δημιουργήσουμε μία εξαιρετικά φιλική, μία εύχρηστη διαδικασία υποβολής του αιτήματος για τους ασθενείς πουν θέλουν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα μας», αναφέρει η κυρία Καρποδίνη και καταλήγει:

«Στον ΕΟΠΥΥ διευκολύνουμε τη ζωή εκείνων που ήδη δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα και προσπαθούμε διαρκώς για ένα σύστημα υγείας που στέκεται δίπλα στον πολίτη.

Για μας στον ΕΟΠΥΥ, ο ασθενής συμπολίτης μας είναι και θα συνεχίζει να είναι προτεραιότητα.

Ως ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός Οργανισμός, εστιάζουμε μεθοδικά, σταθερά και αποφασιστικά πάντα στη βέλτιστη εξυπηρέτησή του. Κάθε μέρα, προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, ενισχύουμε τον ασθενή, δημιουργούμε κοινωνικές υπεραξίες για το δημόσιο σύστημα υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

