Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Κυριακή 15 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, τους Προπάτορες και Πατριάρχες, τους Προφήτες και ιερούς Αποστόλους, τους Μάρτυρες και τους Ιεράρχες, τους Ιερομάρτυρες και Οσιομάρτυρες, τους Όσιους και Δίκαιους.

Σήμερα, 15 Ιουνίου 2025, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι κινητή εορτή και τιμάται πάντα την επόμενη Κυριακή της Πεντηκοστής.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα

Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη

Μόνικα, Μόνα

Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων

Αγησίλαος

Αγόρω, Αγορίτσα, Ρίτα

Αίολος

Άλκηστις

Αλκμήνη

Ανδρομέδα

Αντιόπη

Αριστομένης

Αρθούρος

Βελισάριος

Βενέτιος, Βενετία

Βενιζέλος

Βιολέτα

Βρασίδας

Διαγόρας

Δίκαιος

Εβελίνα, Έβελιν

Έκτορας

Ελβίρα

Εριφύλη

Ερρίκος, Έρικ

Ερωτόκριτος

Ευαγόρας

Ευριπίδης

Ευρυδίκη

Φαίδων, Φαίδωνας

Φειδίας

Φραγκίσκος, Φρατζέσκα

Γιασεμή, Γιασμίνα

Γιολάντα

Γλαύκος

Ηλέκτρα

Ιοκάστη

Ισαβέλα

Καλομοίρα

Καλυψώ

Κανέλος, Κανέλα, Νέλλη

Κασσάνδρα

Κίμων, Κίμωνας

Κίρκη

Κλάρα

Κλεάνθης, Κλεάνθη

Κλέαρχος

Κλεομένης

Κομνηνός

Κρίτων, Κρίτωνας

Κυβέλη

Λαέρτης

Λογοθέτης

Λυκούργος

Λύσανδρος

Μανταλένα

Μάνθος, Μανθούλα

Μίνωας

Μιράντα

Μιρέλα

Μυρτώ

Ναυσικά

Νεοκλής

Νεοπτόλεμος

Νιόβη

Οφηλία

Ορφέας

Όθων, Όθωνας

Παγώνα

Πανωραία

Περίανδρος

Πραξιτέλης

Πυθαγόρας

Ροδοθέα

Τερέζα

Τερψιθέα

Θέλξη

Θρασύβουλος, Θράσος

Τιμολέων

Άγις

Αίσωπος

Αλβέρτος

Αλκίνοος

Αμφιτρίτη

Αναξίμανδρος

Ανδροκλής

Αρετή, Αρετούσα

Εριέττα, Έρη

Έρρικα

Γοργίας

Ήρα

Ηρώ

Ιόλη

Ιπποκράτης

Κάρολος, Καρολίνα

Μαλβίνα

Μέλισσα, Μελίσσα

Ναπολέων, Ναπολέωντας

Σεμίνα

Οδέττη

Ζώτος

Αλφρέδος

Αρμονία

Ηώ

Ήβη

Ινώ

Κλαίρη

Λάνα

Λάρα

Λίλα

Λίλιαν

Μαρίσσα

Κυρήνη

Μηλινόη

Νία

Ρέα

Υβόννη

Βεατρίκη

Άρια, Άρυα

Καλλίµαχος

Κρατερός

Πολυκράτης

Πούλια

