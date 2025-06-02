Μαθητές Γυμνασίου μιλούν στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», για τη ζωή τους στο νησί και τα όνειρά τους.

Πολύπλευρα ταλέντα, όπως η Λίλιαν που ασχολείται με το μπάσκετ και τους παραδοσιακούς χορούς, η Δέσποινα που είναι στην ομάδα μπάσκετ, πρωταθλήτρια Κυκλάδων στον Αθλητικό Όμιλο Άνδρου στις νεανίδες-κορασίδες, ο Σταύρος, με διακρίσεις στα 15χλμ τρέξιμο, ψάλτης και χορευτής σε παραδοσιακούς χορούς, ο Ηλίας που παίζει μπάσκετ και παραδοσιακό βιολί και η Ζωή που είναι λάτρης των τεχνών και πρόσφατα ένα ποίημά της απέσπασε βραβείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.