Μαθητές Γυμνασίου μιλούν στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», για τη ζωή τους στο νησί και τα όνειρά τους.
Πολύπλευρα ταλέντα, όπως η Λίλιαν που ασχολείται με το μπάσκετ και τους παραδοσιακούς χορούς, η Δέσποινα που είναι στην ομάδα μπάσκετ, πρωταθλήτρια Κυκλάδων στον Αθλητικό Όμιλο Άνδρου στις νεανίδες-κορασίδες, ο Σταύρος, με διακρίσεις στα 15χλμ τρέξιμο, ψάλτης και χορευτής σε παραδοσιακούς χορούς, ο Ηλίας που παίζει μπάσκετ και παραδοσιακό βιολί και η Ζωή που είναι λάτρης των τεχνών και πρόσφατα ένα ποίημά της απέσπασε βραβείο.
- Άνδρος: Κάτω από τα καταγάλανα νερά κρύβεται μια πληγή από το 2011
- Από τις μεγάλες πίστες στην εκκλησία: Ο βιολιστής που δούλευε με τον Μαζωνάκη και την Άντζελα Δημητρίου έγινε ιερέας και ζει στην Άνδρο
- Προσωπικός αριθμός: «Bήμα- βήμα» η έκδοσή του- Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε σε 34 ερωτήσεις και απαντήσεις
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.