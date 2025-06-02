Άνδρος: Κάτω από τα καταγάλανα νερά κρύβεται μια πληγή από το 2011

Το 2011, έντονη βροχόπτωση παρέσυρε τη χωματερή της Άνδρου και τόνοι σκουπιδιών κατέληξαν στη θάλασσα, δημιουργώντας μία τεράστια υποβρύχια χωματερή, που μόλυνε μεγάλη έκταση του Αιγαίου.
Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου όταν ο Λεονάρντο ντι Κάπριο ανέδειξε τη δράση εθελοντών που ανέλαβαν δράση για να τον καθαρισμό.
Ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει το νησί είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στην Άνδρο δεν υπάρχει ΧΥΤΑ, ενώ ο ΧΥΤΥ έχει κολλήσει εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει επιστρατευτεί μια προσωρινή λύση, η οποία έχει τεράστιες συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον.
