Η αλήθεια πίσω από την υπεραλίευση - Ψαράς τρίτης γενιάς από την Άνδρο μιλά στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Ψαράς τρίτης γενιάς έχει δει την αλιεία, όπως μας λέει, τα τελευταία χρόνια να αλλάζει σε σημείο που οι θάλασσες στερεύουν και ο κλάδος αλιείας κινδυνεύει

Ψαράς Άνδρου

Ο Δημήτρης Ζάννες, είναι ένας άνθρωπος που εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη αλιεία.

Ψαράς τρίτης γενιάς από την Άνδρο, ο οποίος έχει δει την αλιεία, όπως λέει στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», τα τελευταία χρόνια να αλλάζει σε σημείο που οι θάλασσες στερεύουν και ο κλάδος της αλιείας κινδυνεύει με αφανισμό.

Το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Οι τελευταίοι θηρευτές» μιλά ακριβώς γι’ αυτό.

