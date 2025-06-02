Ο Δημήτρης Ζάννες, είναι ένας άνθρωπος που εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη αλιεία.
Ψαράς τρίτης γενιάς από την Άνδρο, ο οποίος έχει δει την αλιεία, όπως λέει στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», τα τελευταία χρόνια να αλλάζει σε σημείο που οι θάλασσες στερεύουν και ο κλάδος της αλιείας κινδυνεύει με αφανισμό.
Το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Οι τελευταίοι θηρευτές» μιλά ακριβώς γι’ αυτό.
Πηγή: skai.gr
