Σαντορίνη, το νησί των πολυτέκνων: Οι προκλήσεις της καθημερινότητας

Η Σαντορίνη σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη στην περιφέρεια έχει πολλά παιδιά και είναι κάτι που ανήκει στην παράδοση της όπως βλέπουμε στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πεντακόσιες είναι οι οικογένειες πολυτέκνων στο νησί δηλαδή ένας στους τρεις μαθητές στα σχολεία προέρχεται από τις οικογένειες αυτές.

Χαρούμενες μεγάλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν ωστόσο προβλήματα λόγω της ακρίβειας και των ελλείψεων σε υποδομές στην υγεία και στην παιδεία.

Οπως ενδεικτικά αναφέρει ο πολύτεκνος πατέρας Νικόλαος Δαρζέντας, ιδιωτικός υπάλληλος, η ζωή στη Σαντορίνη δε σημαίνει αυτομάτως πλούσιες οικογένειες αφού το κόστος ζωή στο νησί είναι υψηλό.

Σε κάθε περίπτωση δεν πτοείται από τις δυσκολίες αφού όπως αναφέρει έχει την πολύτιμη βοήθεια των γονιών του.

Εξάλλου, προσθέτει όπως έλεγαν και οι παλιοί, «σπίτι όσο χωρείς και χωράφι όσο θωρείς»

Ο πατέρας, έξι παιδιών, Πρόδρομος Οστατζής που μόλις πριν 15 ημέρες καλωσόρισε το έκτο μέλος της οικογένειας του, παραδέχεται επίσης πως το ζήτημα της ακρίβειας ταλαιπωρεί σημαντικά τους πολύτεκνους τους νησιού αλλά εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι και η υγεία.

Το παραπάνω προσυπογράφει και ο Λευτέρης Φουστέρης, το τρίτο παιδί του οποίου χρειάστηκε νοσηλεία σε εντατική για οκτώ μήνες.

Η οικογένεια του Λευτέρη έκτοτε αντιμετωπίζει αρκετές πρακτικές δυσκολίες αφού το παιδί χρειάζεται εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες και γενικότερα περίθαλψη η οποία στο νησί είναι πολύ πιο ακριβή σε σχέση με την Αθήνα.

