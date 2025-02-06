Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες: Άλλοι 6 «ασθενείς» σεισμοί στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης

Δεν έχει τέλος η αγωνία των κατοίκων της Σαντορίνης, της Αμοργού και των λοιπών νησιών στις Κυκλάδες που για ακόμα μια ημέρα ζουν στον ρυθμό του Εγκέλαδου, καθώς η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, καταγράφηκαν ακόμη έξι «ασθενείς» σεισμικές δονήσεις (4,4, 4,3, 4,2, 4,4, 4,5 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) το χρονικό διάστημα μεταξύ 04:00 και 05:30 (αντίστοιχα, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, στις 05:23, στις 04:48, στις 04:45, στις 04:27, στις 04:24 και στις 04:02) στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης.

Εξάλλου, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν «ασθενή» σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο δυτικά-νοτιοδυτικά της Ανάφης.

Νωρίτερα, τρεις «ασθενείς» σεισμικές δονήσεις, δυο μεγέθους 4,1 και μια 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφτηκαν στη 01:16, στις 00:59 και στις 00:57, κατά τα δεδομένα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Χθες Τετάρτη το βράδυ στις 21:09 καταγράφτηκε η πιο ισχυρή δόνηση μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ασυνήθιστης σεισμικής ακολουθίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αμοργού, με μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πάντα κατά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Σεισμολόγοι επισήμαιναν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως μέχρι τώρα, δεν έχει καταγραφτεί σεισμός που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο κύριος.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πάνω από 6.400 σεισμοί έχουν σημειωθεί στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. Από τους σεισμούς αυτούς οι 800 είχαν μέγεθος άνω των 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η έως τώρα σεισμική δραστηριότητα στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού πιθανώς φέρει τα χαρακτηριστικά ενός σεισμικού σμήνους, καθώς δε διακρίνεται κάποιος σεισμός με μέγεθος σαφώς μεγαλύτερο από όλους τους υπόλοιπους, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός.

Την ίδια ώρα, το νησί της Σαντορίνης και της Αμοργού έχουν ερημώσει καθώς ελάχιστοι είναι πια εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους μαζί με τους λιγοστούς τουρίστες.

Ο εγκέλαδος συνεχίζει να «χτυπά» την περιοχή με τη σεισμική ακολουθία να παραμένει έντονη και σταθερή.

Πηγή: skai.gr

