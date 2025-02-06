Συνεχίζεται η αγωνία για τους κάτοικους σε Σαντορίνη και Αμοργό καθώς οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εν τω μεταξύ ο δήμος Θήρας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Στο νησί μεταβαίνουν εκτάκτως αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ενώ νωρίς το απόγευμα στη Σαντορίνη έφτασαν οχήματα του Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλληλα, δύο φορτηγά του ΔΕΔΔΗΕ με γεννήτριες καθώς και οχήματα με κεραίες κινητής τηλεφωνίας αποβιβάστηκαν επίσης από το καράβι που έδεσε στο λιμάνι του

Σε έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τονίζεται πως πάνω από 7.700 σεισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι κυρίως στη Σαντορίνη υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων.

Σημειώνεται πως χθες το βράδυ η πιο ισχυρή δόνηση τις τελευταίες ημέρες μεγέθους 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τις Κυκλάδες.

Σήμερα τρεις σεισμοί 4 βαθμών και άνω της Κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκαν μέχρι στιγμής λίγα λεπτά μετά τις 16.00 το απόγευμα. Παράλληλα, σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού, ενώ είχε προηγηθεί στον ίδιο χώρο σεισμός 4,6 Ρίχτερ στις 7:51

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη 1 τα ξημερώματα σημειώθηκαν συνολικά 19 σεισμικές δονήσεις πάνω από 4 Ρίχτερ, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί στους κατοίκους.

Την ίδια ώρα, 3D βίντεο αποτυπώνει το μπαράζ των σεισμών στη Σαντορίνη από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα

