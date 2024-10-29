Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, 27 Οκτωβρίου 2024, στις Αφίδνες Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 30χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πώς και που εντοπίστηκε

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ του ανωτέρω (profiling) και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση ως μέλος ευρύτερου εγκληματικού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο σταθμό διοδίων Αφιδνών επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, ενώ σε γενόμενο έλεγχο εντοπίστηκαν εντός του οχήματός του, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη και κατασχέθηκαν -4- αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους -2- κιλών και -1- γραμμαρίου.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το ποσό των -40- ευρώ, κινητό τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ. όχημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

