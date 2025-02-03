Λογαριασμός
«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή - Σε απευθείας μετάδοση από τη Σαντορίνη Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ (trailer)

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το νησί των Κυκλάδων και συνομιλούν με κατοίκους, φορείς του νησιού και ειδικούς επιστήμονες

Σαντορίνη

Απευθείας από τη Σαντορίνη μεταδίδεται σήμερα, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το trailer:

Το νησί γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εξαιτίας της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και της προληπτικής κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού.

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το νησί των Κυκλάδων και συνομιλούν με κατοίκους, φορείς του νησιού και ειδικούς επιστήμονες.

Στον δημοσιογραφικό φακό της εκπομπής μπαίνουν επίσης η καθημερινότητα και τα προβλήματα της Θήρας αλλά και οι ομορφιές της.

σαντορινη

Ποια είναι η εικόνα των εκπαιδευτικών δομών στο νησί;

Τι κρύβει ο μαγικός βυθός της; Από το αμπέλι στο ποτήρι - τι κάνει τόσο γευστικό το κρασί της και πώς επηρεάζεται από την ανομβρία;

Πηγή: skai.gr

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Σαντορίνη Σεισμική Δόνηση
