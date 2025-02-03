Απευθείας από τη Σαντορίνη μεταδίδεται σήμερα, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».
Δείτε το trailer:
Το νησί γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εξαιτίας της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και της προληπτικής κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού.
Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το νησί των Κυκλάδων και συνομιλούν με κατοίκους, φορείς του νησιού και ειδικούς επιστήμονες.
Στον δημοσιογραφικό φακό της εκπομπής μπαίνουν επίσης η καθημερινότητα και τα προβλήματα της Θήρας αλλά και οι ομορφιές της.
Ποια είναι η εικόνα των εκπαιδευτικών δομών στο νησί;
Τι κρύβει ο μαγικός βυθός της; Από το αμπέλι στο ποτήρι - τι κάνει τόσο γευστικό το κρασί της και πώς επηρεάζεται από την ανομβρία;
#OpouYparxeiEllada
www.facebook.com/
www.instagram.com/
www.tiktok.com/@
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.