Τη διεξαγωγή 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 9 Απριλίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα, σε σημερινή της συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε τα ακόλουθα:

24ωρη Γενική Απεργία στις 9 Απριλίου για το τρίπτυχο Ακρίβεια-Στεγαστική Κρίση-Μισθοί/Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

για το τρίπτυχο Ακρίβεια-Στεγαστική Κρίση-Μισθοί/Συλλογικές Διαπραγματεύσεις. Με το σκεπτικό ότι οι μεγαλειώδεις, αυθόρμητες κινητοποιήσεις των πολιτών για την τραγωδία των Τεμπών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ σκοπιμότητα πέραν αυτής της δικαίωσης του αγώνα των χαροκαμένων γονιών και της μνήμης των αδικοχαμένων θυμάτων- για μικροκομματικές ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες, η Συνομοσπονδία βρίσκεται σε αναμονή των ενεργειών του Συλλόγου Γονέων και της δημοσιοποίησης των σχετικών πορισμάτων προκειμένου να στηρίξει ό,τι αυτοί αποφασίσουν – μιας και αποδεδειγμένα έχουν και γνώση και κοινωνική αποδοχή στα αιτήματά τους – ακόμη και με απεργιακή δράση, εφόσον απαιτείται.

Πηγή: skai.gr

