Η φωνή των μαθητών της Λάρισας: Το μήνυμα στα παιδιά της Σαντορίνης

Πώς ζει αλήθεια ένας έφηβος στη Λάρισα σήμερα;

Πέντε μαθητές της Α' Λυκείου του Πρότυπου Σχολείου Λάρισας περιγράφουν στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, την καθημερινότητα τους, τη ζωή στην πόλη, τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, μιλώντας ταυτόχρονα για τη συμμετοχή τους στο πρώτο φεστιβάλ μαθητικού αρχαίου θεάτρου ενώ δεν παραλείπουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στη Σαντορίνη που ταλανίζεται από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις των τελευταίων ημερών.

«Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικούς προβληματισμούς για το μέλλον. Εμένα προσωπικά με απασχολεί ιδιαίτερα το Περιβάλλον», περιγράφει ο Ευάγγελος τονίζοντας πως γενικότερα είναι ζητούμενο η διατήρηση μιας βιώσιμης πόλης.

Προσθέτει μάλιστα πως η μείωση της υπερκατανάλωσης ενέργειας αποτελεί ζητούμενο για τους νέους στις μέρες μας.

Για τον Μιχάλη, το γεγονός πως η Λάρισα, πήρε πλέον και τον τίτλο της εθνικής πρωτεύουσας νεολαίας, αποτελεί μια καλή αφορμή ώστε η πόλη να προσπαθήσει να γίνει μια κοιτίδα πολιτισμού δίνοντας έτσι στους νέους την ευκαιρία να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους, προσφέροντας έτσι κάτι καλύτερο γα το μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, το άγχος των σχολικών επιδόσεων αποτελεί μια σταθερά όσον αφορά τους προβληματισμούς τους.

Στα ευχάριστα όμως, περιμένουν με ενθουσιασμό το ανέβασμα της παράστασης για την οποία δουλεύουν.

Τα παιδιά θα παίξουν αρχαίο δράμα και συγκεκριμένα την Αντιγόνη του Σοφοκλή, νιώθοντας πολύ χαρούμενα για αυτό.

«Ασχολούμαστε με το θέατρο, ελπίζουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό», σχολιάζει η Ζέττα.

Παράλληλα, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της επικαιρότητας και ειδικότερα τα όσα συμβαίνουν στη Σαντορίνη αφού όπως αναφέρει συγκεκριμένα η Μυρτώ, και εκείνοι έχουν περάσει τα ίδια.

«Τους εύχομαι δύναμη», λέει στέλνοντας τους όλες τις θετικές της ευχές.

Πηγή: skai.gr

