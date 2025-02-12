Θεσσαλονίκη: Νεκρός μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του βρέθηκε 57χρονος Σέρβος

Ένας 57χρονος Σέρβος οδηγός φορτηγού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο 57χρονος οδηγός εντοπίστηκε χθες τις βραδινές ώρες και άμεσα ενημερώθηκε τηλεφωνικά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Άνδρες της Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο, όπως επίσης και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προέβη σε προσπάθειες ανάνηψης του 57χρονου, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

