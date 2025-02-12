Στις μεταβολές που έχουν καταγραφεί στην καλντέρα του ηφαιστείου της Σαντορίνης το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε σήμερα Τετάρτη ο καθηγητής Θανάσης Γκανάς, ως αποτέλεσμα της σεισμικής διέγερσης που λαμβάνει χώρα στην περιοχή των Κυκλάδων το τελευταίο διάστημα.

«Έχουμε καταγράψει ανύψωση της καλντέρας έως και 4 εκατοστά από τον Αύγουστο του 2024 έως και σήμερα. Επίσης έχουμε παρατηρήσει οριζόντιες μετακινήσεις της καλντέρας προς ανατολάς και δυσμάς κατά 6 εκατοστά. Ως αποτέλεσμα της διέγερσης. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ανησυχητικό. Όμως είναι μια σημαντική μεταβολή και πρέπει να την παρακολουθούμε», τόνισε αρχικά.

«Και οι μεταβολές αυτές», όπως εξήγησε ο κ. Γκανάς, «είναι αποτέλεσμα της ανόδου του μάγματος από τον μανδύα προς τον φλοιό και στη συνέχεια στον μαγματικό θάλαμο, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη Νέα Καμένη και μεταξύ Νέας Καμένης και Οίας σε βάθος 3 χλμ.».



Και συνεχίζει: «Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι έχει ανέβει το μάγμα 5 εκατ. κυβικά, ενώ στην τελευταία κρίση που είχαμε στο ηφαίστειο το 2011-2012 είχε ανέβει 15 εκατ. κυβικά. Τώρα, ωστόσο, καθώς συνεχίζεται το φαινόμενο πρέπει να το παρακολουθούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Τι συμβαίνει με το ρήγμα Αμοργού

Σε ό,τι αφορά το ρήγμα της Αμοργού, ο κ. Γκανάς εξέφρασε την άποψη ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ενεργοποιηθεί», καθώς με βάση τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, η περίοδος επανάληψής του είναι των 300 ετών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.