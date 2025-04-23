Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης - σπουδαίος αρματολός και στρατάρχης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 – πέθανε στις 23 Απριλίου 1827, στο Φάληρο της Αττικής, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στη βουβωνική χώρα κατά τις πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ των ελληνικών και των Οθωμανικών στρατευμάτων.

Ο Καραϊσκάκης υπέκυψε στο θανατηφόρο τραύμα του μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατσίνι, ανήμερα της γιορτής του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα όπου ετάφη και θρηνήθηκε από το πανελλήνιο. Αναφέρεται πως όταν ο Κολοκοτρώνης έμαθε τον θάνατο του Καραϊσκάκη "κάθισε σταυροπόδι" και μοιρολογούσε σαν γυναίκα.

Ο τάφος του Γεωργίου Καραϊσκάκη στη Σαλαμίνα

Η Μάχη του Φαλήρου

Ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης έφτασε στο Φάληρο για να αναλάβει επικεφαλής στις επιχειρήσεις κατά των Οθωμανικών δυνάμεων με επικεφαλής τον Κιουταχή, ο οποίος επιχειρούσε να καταλάβει την Ακρόπολη.

Με 1.000 περίπου ετοιμοπόλεμους άνδρες οργανώθηκε στο Κερατσίνι αποκρούοντας με επιτυχία τις εχθρικές επιθέσεις και δέχτηκε βοήθεια από σώματα Πελοποννησίων, υπό τον Κολοκοτρώνη κι άλλους οπλαρχηγούς.

Ο Καραϊσκάκης υπέφερε από πυρετό, αλλά οι πολεμικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεπαν την ανάπαυλα. Μαζί με τις ενισχύσεις εφάρμοσε ένα σχέδιο φθοράς του αντιπάλου με γνώμονα την απασχόληση του εχθρού σε μικρές συμπλοκές. Ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες μέρες πριν από την κυρίως μάχη, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε στη βουβωνική χώρα κατά τις πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ των ελληνικών και των Οθωμανικών στρατευμάτων.

Ο θάνατος του έριξε το ηθικό των επαναστατημένων μαχόμενων Ελλήνων με αποτέλεσμα την καταστροφική μάχη του Αναλάτου στο Φάληρο, όπου οι ελληνικές δυνάμεις προελαύνοντας σε ανοιχτό πεδίο, δέχτηκαν καταιγιστικά πυρά, κυκλώθηκαν και διαλύθηκαν, όπως είχε προβλέψει ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Η ανακομιδή των οστών του και η εγκληματική απώλειά τους

Τον Απρίλιο του 1835, οχτώ χρόνια μετά τον θάνατο και την ταφή του Καραϊσκάκη, με Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα, έγινε η ανακομιδή των οστών του, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σαλαμίνας.

Κάποιο μέρος τους παρέμεινε στον Άγιο Δημήτριο, ενώ τα περισσότερα, μεταφέρθηκαν με ειδική πομπή στην περιοχή του Φαλήρου στον Πειραιά και τοποθετήθηκαν σε ένα μνημείο, το οποίο ήταν κοντά στο σημείο όπου είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο στρατηγός.

Δυστυχώς, 133 χρόνια μετά, κατά την διάρκεια της δικτατορίας το 1968, ο τότε διορισμένος δήμαρχος Πειραιά Αριστείδης Σκυλίτσης, έδωσε εντολή να ανακατασκευαστεί πλήρως το μνημείο, χωρίς όμως να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες στους μηχανικούς, για την ύπαρξη των οστών του Καραϊσκάκη, καθώς και άλλων σημαντικών αγωνιστών.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα οστά του στρατηγού, κατά πάσα πιθανότητα πετάχτηκαν στην θάλασσα, ενώ ακόμα και σήμερα δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις για τον τρόπο που χάθηκαν.

To Μνημείο για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, στο Φάληρο @wikipedia

Το κενό αυτό μνημείο διατηρείται μέχρι τις μέρες μας και βρίσκεται σε μια πλατεία δίπλα από το ομώνυμο στάδιο Καραϊσκάκη, μέσω του οποίου αποδίδεται τιμή στον μεγάλο αγωνιστή της ελληνικής επανάστασης.

Κεντρική φωτογραφία: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εφορμά στην Ακρόπολη, έργο του Γεωργίου Μαργαρίτη, 1844

Πηγή: skai.gr

