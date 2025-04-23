Συναγερμός σήμανε το πρωί στην αστυνομία, καθώς ένας νεαρός άνδρας βούτηξε στο κενό από την ταράτσα ξενοδοχείου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό συνέβη στις 7.10 το πρωί, σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Χαλκοκονδύλη με την πλατεία Κάνιγγος.

Ένας 20χρονος Τσέχος έπεσε από το 10ο όροφο (την ταράτσα) του ξενοδοχείου.

Η πρώτη εικόνα της αστυνομίας είναι πως πρόκειται για πιθανή αυτοκτονία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε σημείωμα.



Πηγή: skai.gr

