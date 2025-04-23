«Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Η μνήμη του διασυνδέει δύο βασικούς κυρίαρχους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνισμού: Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία».
Αυτό τονίζει με σημερινή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2025
Η μνήμη του διασυνδέει δύο βασικούς κυρίαρχους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνισμού: Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία.
Η εικόνα του κοσμεί τις πολεμικές μας σημαίες. pic.twitter.com/XxrMuvRmwT
«Η εικόνα του κοσμεί τις πολεμικές μας σημαίες» συμπληρώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
