«Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Η μνήμη του διασυνδέει δύο βασικούς κυρίαρχους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνισμού: Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία».

Αυτό τονίζει με σημερινή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.



Η μνήμη του διασυνδέει δύο βασικούς κυρίαρχους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνισμού: Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία.



Η εικόνα του κοσμεί τις πολεμικές μας σημαίες. pic.twitter.com/XxrMuvRmwT — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2025

«Η εικόνα του κοσμεί τις πολεμικές μας σημαίες» συμπληρώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.