Μήνυμα Δένδια για τη σημερινή γιορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

«Η μνήμη του διασυνδέει δύο βασικούς κυρίαρχους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνισμού: Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία» τονίζει με ανάρτηση στο Χ ο N. Δένδιας  

δενδιας

«Χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Η μνήμη του διασυνδέει δύο βασικούς κυρίαρχους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνισμού: Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία».

Αυτό τονίζει με σημερινή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Η εικόνα του κοσμεί τις πολεμικές μας σημαίες» συμπληρώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νίκος Δένδιας
