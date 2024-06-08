Σαν σήμερα 8 Ιουνίου: Η «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον Σόντερς

Γεγονότα



1928: Το αεροπλάνο «Ελλάς», τύπου Breguet, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιομέτρων.

1932: Υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.

1949: Ο βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του «1984».

1963: Ο Μίκης Θεοδωράκης και είκοσι έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το Κίνημα Νεολαίας «Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ). Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μία πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σ’ όλη την Ελλάδα.

1995:Η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο). Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.

2000:Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μ. Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.

Γεννήσεις



1810: Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης, από τους κορυφαίους της εποχής του Ρομαντισμού. (Θαν. 29/7/1856)

1916: Φράνσις Κρικ, βρετανός βιολόγος. Μαζί με τον αμερικανό Ρόμπερτ Γουότσον, ανακάλυψε το DNA, τον Απρίλιο του 1953. (Θαν. 28/7/2004)

1955: Τιμ Μπέρνερς-Λι, βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το Ίντερνετ.



Θάνατοι

1859:Γουόλτερ Χαντ, αμερικανός μηχανικός, που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς παραμάνα. (Γεν. 29/7/1796)

1962: Στέλιος Σπεράντσας, έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης. (Γεν. 1888)

1987:Αλέξανδρος Ιόλας, έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. (Γεν. 25/3/1907)

Πηγή: skai.gr

