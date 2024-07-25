Ως «πύλη» γνωριμίας με τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου συστήνει τη Σάμο η ταξιδιωτική πλατφόρμα flyedelweiss.com.

Την κορυφή της λίστας των «μη συμβατικών» προορισμών χωρίς υπερτουρισμό καταλαμβάνει το νησί του Πυθαγόρα και ακολουθούν οι Φούρνοι, η Θύμαινα, η Ικαρία, η Χίος και τα Ψαρά. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό που εμπιστεύονται κάθε μήνα εκατοντάδες χιλιάδες Ελβετοί ταξιδιώτες, «η Σάμος θεωρείται το πιο πράσινο νησί της Ελλάδας. Είναι διάσπαρτη από πολλές πηγές και πανέμορφες υδάτινες οάσεις.

Η Σάμος είναι ένας παράδεισος για τους φυσιολάτρες αλλά και όσους ονειρεύονται εξωτικές παραλίες. Είτε πρόκειται για περιήγηση σε χωριά, είτε ιστορικά μνημεία, είτε ορεινά τοπία και οινοποιεία είτε για ταξίδι με σκάφος σε πανέμορφους όρμους, η Σάμος δημιουργεί ανεξίτηλες αναμνήσεις ενώ χρειάζεται να παραμείνει κανείς πάνω από μια εβδομάδα ώστε να εξερευνήσει ολόκληρο το νησί».

Σημειώνεται πως οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου έχουν ξεκινήσει συστηματική προσπάθεια επαφών με διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία ΕΟΤ και τουριστικούς φορείς προκειμένου να αναδείξουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του προορισμού σε αγορές όπως για παράδειγμα Ελλάδα, Σκανδιναβία, Ιταλία, Γερμανόφωνες χώρες και αλλού, με έμφαση σε θεματικές μορφές τουρισμού.

«Εμπλουτίζουμε το αφήγημα μας με μοναδικές βιωματικές εμπειρίες. Οι εναλλαγές φυσικών τοπίων, η γαστρονομία, τα activities και η άρρηκτη σύνδεση με την αρχαιότητα διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που επιζητά ο σύγχρονος τουρίστας. Στόχος μας είναι όχι μόνο να ανοίγουμε νέες αγορές αλλά επίσης να εμπνέουμε τους ταξιδιώτες να μας επισκέπτονται ξανά και ξανά λόγω της ποικιλομορφίας εμπειριών και συναισθημάτων που δημιουργεί ο προορισμός», πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.

«Η Σάμος διαθέτει το "πλεονέκτημα" για να διαφοροποιηθεί στο διεθνές και εγχώριο τουριστικό "χάρτη". Ένας πολυδιάστατος τόπος που προσφέρει εύρος εναλλακτικών δραστηριοτήτων και ταξίδια στη φύση, στην ιστορία και στον κόσμο των γεύσεων. Αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό προωθούμε σε πλήθος αγορών του εξωτερικού και στην Ελλάδα γνωρίζοντας θερμή ανταπόκριση» δήλωσε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

