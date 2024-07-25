Σε 4,9 εκατομμύρια πολίτες ανήλθαν οι Έλληνες όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι πέρυσι και πραγματοποιήθηκαν 8,3 εκατομμύρια ταξίδια (αύξηση 1,7% και 0,6%, αντίστοιχα σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣΤ).

Παράλληλα, το σύνολο των διανυκτερεύσεων το 2023 ανήλθε σε 77,8 εκατομμύρια και των δαπανών σε 3.446,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 2,2% και αύξηση 3,6%, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2022.

Προτεραιότητα στις διακοπές

Τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι ανήλθαν σε 4,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,4%, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6,9 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,2% σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2022.

Από αυτά τα ταξίδια, το 96,6% πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 3,4% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Στα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, η σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται στις ηλικίες 45- 64 ετών, με αντίστοιχη αύξηση κατά 4,5%. Στις ηλικίες αυτές η αύξηση των ταξιδιών ανήλθε σε 4,6%, των δαπανών σε 6,2% και των διανυκτερεύσεων σε 2,2%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής των προσωπικών ταξιδιών, η σημαντικότερη αύξηση το 2023 παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 4 έως 7 διανυκτερεύσεις, στα οποία σημειώνεται αύξηση κατά 10,5% στα ταξίδια και κατά 9,6% στις διανυκτερεύσεις.

Με ΙΧ, ΚΤΕΛ και πλοία τα ταξίδια

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς (4,7 εκατομμύρια ταξίδια) και δευτερευόντως, με θαλάσσια μέσα (1 εκατομμύριο ταξίδια).

Από τη σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2022, η σημαντικότερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, κατά 5,8%.

Φιλοξενούμενοι οι ταξιδιώτες - Αυξήθηκαν οι διακοπές στα εξοχικά

Το 55,5% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, εκ των οποίων το 58% πραγματοποιήθηκε σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς και φίλους.

Τα ταξίδια σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα αντιστοιχούν στο 72,9% του συνολικού αριθμού των διανυκτερεύσεων.

Tα ταξίδια σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες αυξήθηκαν κατά 10,3%, και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις μειώθηκαν οριακά κατά 0,3%.

Για τα προσωπικά ταξίδια µε διαμονή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα (44,5% των προσωπικών ταξιδιών), κύριος τύπος καταλύματος που επιλέχθηκε, σε ποσοστό 62,2%, ήταν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

Τα ταξίδια με διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα παρουσίασαν αύξηση κατά 4,1% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

