Συναγερμός στη Βοιωτία: Αγνοείται αθλητής του παραπέντε

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ατόμου που αγνοείται μετά από πτώση με παραπέντε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης από την περιοχή των Πλαταιών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τις έρευνες να έχουν επικεντρωθεί σε μια ακτίνα 10χλμ. απο Πλαταιές – Βιλια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamianow.gr, το περιστατικό σημειώθηκε απογευματινές προς βραδινές ώρες της Τρίτης, όταν δύο άτομα επιχείρησαν πτήση με παραπέντε.

O ένας έχει ήδη εντοπιστεί από τις αρχές και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δεύτερος -περίπου 60 ετών- αγνοείται από το απόγευμα της Τρίτης.

Στο σημείο επιχειρούν η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, το Πυροσβεστικό Σώμα Θηβών, καθώς και η Ομάδα ΣμηΕΑ (drone), η οποία παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την έρευνα από αέρος.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, από το πρώτο φως της ημέρας, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα θετική εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

