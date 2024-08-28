Κίνηση – ματ η συμφωνία Nova – Cosmote TV κατά των πειρατικών δικτύων!

Μόλις πέντε ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη της νέας συνεργασίας για τη χονδρική ανταλλαγή αθλητικών καναλιών μεταξύ Nova και Cosmote TV, και ήδη καταγράφονται σημαντικά αποτελέσματα στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία μεταξύ άλλων είχε στόχο και την καταπολέμηση της πειρατείας, έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των χρηστών που εγκαταλείπουν τις παράνομες πλατφόρμες και επιλέγουν νόμιμες συνδρομές. Η ανταγωνιστική τιμή που προσφέρουν πλέον οι πάροχοι, η μείωση του κατακερματισμού του αθλητικού περιεχομένου, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών, φαίνεται να έπεισε τους καταναλωτές να επενδύσουν σε επίσημες πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται εκατοντάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παλιούς «πειρατικούς» συνδρομητές που τώρα κάνουν στροφή στη νομιμότητα, αφού πλέον οι τιμές των πειρατικών σχεδόν ισοσκελίστηκαν με τις νόμιμες συνδρομές.

Ανταγωνιστική τιμή και βελτιωμένο περιεχόμενο

Η συνεργασία αυτή έχει καταφέρει να προσφέρει ένα πιο ελκυστικό προϊόν στους καταναλωτές. Η δυνατότητα των παρόχων να ενσωματώσουν κορυφαία αθλητικά γεγονότα και προγράμματα στις υπηρεσίες τους, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική τιμή, καθιστά τη νόμιμη πρόσβαση στο αθλητικό περιεχόμενο μια πιο προσιτή και ελκυστική επιλογή. Οι συνδρομητές έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα αθλητικών προγραμμάτων, ενισχύοντας την αξία της συνδρομής τους.

Οι Αρχές έχουν εντείνει τις διώξεις εναντίον της συνδρομητικής πειρατείας, τόσο για τους πειρατές, όσο και για τους τελικούς χρήστες. Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας που ώθησε πολλούς χρήστες να εγκαταλείψουν τις παράνομες συνδρομές ήταν ο φόβος των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Οι αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους και τις ποινικές διώξεις εναντίον της συνδρομητικής πειρατείας, τόσο για τους πειρατές, όσο και για τους τελικούς απλούς χρήστες, γεγονός που λειτούργησε ως αποτρεπτικός παράγοντας για όσους συνέχιζαν να χρησιμοποιούν παράνομες πλατφόρμες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτές αναζητούν πλέον ασφαλείς και νόμιμες επιλογές για να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο.

Ένας στους τρεις χρήστες πειρατείας έχουν πέσει θύμα απάτης

Όσοι αποκτούν πρόσβαση σε παράνομες ροές, είτε μέσω ιστοτόπων δωρεάν ροής είτε μέσω εφαρμογών, πρόσθετων ή συσκευών, κινδυνεύουν να λάβουν κακόβουλο λογισμικό. Αυτό δίνει στους εγκληματίες πρόσβαση στο δίκτυό τους ή στη συσκευή τους και διακυβεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ένας στους τρεις ανθρώπους που μεταδίδουν παράνομα περιεχόμενο έχει πέσει θύμα απάτης, ή κλοπής ταυτότητας εξαιτίας αυτού. Πάνω από 2,7 εκατομμύρια παράνομοι streamers ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πέσει θύματα ιών, οι οποίοι μπορούν να επιβραδύνουν τη λειτουργία των συσκευών, αλλά και να τους κλέψουν δεδομένα. Οι ειδικοί στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επίσης διαπίστωσαν ότι από τους 50 παράνομους πειρατικούς ιστότοπους ροής που ανέλυσαν, το 90% ταξινομήθηκαν ως επικίνδυνοι.

Θετικές προοπτικές για το μέλλον

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με την αγορά να δείχνει σαφή σημάδια στροφής προς τις νόμιμες υπηρεσίες και κυρίως να αναδεικνύεται το μεγάλο όφελος του πελάτη. Η μείωση της πειρατείας, η αύξηση των νόμιμων συνδρομών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παρόχων περιεχομένου αποτελούν θετικά βήματα προς την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Θετικό βέβαια είναι και το πρόσημο για τα κρατικά έσοδα, αφού εκατοντάδες εκατομμύρια που διακινούνται στην μαύρη αγορά ετησίως, με τη συμφωνία αυτή, αλλά και με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, δύναται πλέον να μεταπέσουν στο νόμιμο οικοσύστημα και να αποτελέσουν μία προστιθέμενη αξία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, στην ανάπτυξη και στις νέες θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικές αντιδράσεις χρηστών σε ανοιχτές πηγές, στα social media

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.