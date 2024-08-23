Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην παραλία Παραδείσι, στη Ρόδο και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού η σορός ανήκει στον Βρετανό τουρίστα που εξαφανίστηκε χθες το πρωί από την παραλία του Θεολόγου.

Τα ίχνη του 48χρονου χάθηκαν χθες το μεσημέρι όταν είχε πάει για μπάνιο στην παραλία του Θεολόγου με την ανιψιά του.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάτοικο του Παραδεισίου.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Desperate hunt for missing Brit tourist, 48, who disappeared after going for a swim with his niece on Greek beach during family holiday https://t.co/zPFl0K6ah8 pic.twitter.com/0WH8AJVQkt — Mail+ (@DailyMailUK) August 22, 2024

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, η σορός δεν έφερε ρούχα και από τα πρώτα στοιχεία εκτιμάται ότι πρόκειται για πνιγμό.



