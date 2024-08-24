Λογαριασμός
Σύμη: 33χρονος Ελβετός τουρίστας πέθανε πάνω σε τουριστικό σκάφος

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή ενώ έκανε ημερήσια κρουαζιέρα γύρω από το νησί 

συμη

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι ενός 33χρονου Ελβετού τουρίστα με τουριστικό σκάφος στη Σύμη, ενώ έκανε ημερήσια κρουαζιέρα γύρω από το νησί. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του πάνω στο σκάφος, όταν αυτό εκτελούσε δρομολόγιο από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Γεωργίου Δυσάλωνας προς το λιμάνι της Σύμης.

Κατά τον κατάπλου του σκάφους στο λιμάνι επιβιβάστηκε ο ιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο Ιατρείο όπου μεταφέρθηκε στη συνέχεια ο 33χρονος, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

