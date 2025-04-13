Στη σύλληψη 13 μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε διαρρήξεις και ληστείες στη Σαλαμίνα εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων για την εξακρίβωση της δράσης του εγκληματικού κυκλώματος και την ταυτοποίηση των μελών του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα μέλη της οργάνωσης που κινούνταν με αυτοκίνητο με εναλλασσόμενη σύνθεση, προσέγγιζαν οικίες και αφού εισέβαλλαν σε αυτές, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Σε μία περίπτωση τα μέλη της οργάνωσης αφού προέβησαν στην κλοπή αυτοκινήτου, επιβιβάστηκαν σε αυτό και μετέβησαν σε φαρμακείο, όπου έσπασαν την τζαμαρία και αφαίρεσαν την ταμειακή μηχανή.

Αφού διέφυγαν και έφτασαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, εγκατέλειψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο και του προκάλεσαν εμπρησμό.

Από τις έρευνες που έλαβαν χώρα στις οικίες τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων, πιστόλι, αεροβόλο όπλο, ναρκωτικά χάπια, ηλεκτρονικές συσκευές και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την εγκληματική τους δράση.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 υποθέσεις, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της δράσης τους συνεχίζεται. Τα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.