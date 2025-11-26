Στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε προ ολίγου η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Πηγή: skai.gr

