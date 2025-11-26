Λογαριασμός
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της (Βίντεο)

Στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

Σαλαμίνα

Στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε προ ολίγου η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

