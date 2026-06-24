Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στην έναρξη της συνεδρίασης, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε οριακή πτώση 0,02% στις 634,50 μονάδες στις 10:15 ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές του αργού κινούνταν κοντά στα 76 δολάρια το βαρέλι, στα επίπεδα που ήταν στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω ελπίδων ότι τα πετρελαιοφόρα που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο θα βγουν από το Στενό του Ορμούζ ύστερα από την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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