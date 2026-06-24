«The Debut»: Πρώτο trailer με Τζούλιαν Μουρ και Πολ Τζιαμάτι

Η A24 αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για το «The Debut», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέσι Άιζενμπεργκ στην τρίτη σκηνοθετική του δουλειά μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «A Real Pain». Ο Άιζενμπεργκ κρατά επίσης ρόλο στην ταινία στο πλευρό της Τζούλιαν Μουρ και του Πολ Τζιαμάτι.

Με προγραμματισμένη κυκλοφορία το φθινόπωρο, το «The Debut» επικεντρώνεται στη Mona Friedman (Μουρ), η οποία, «όταν παίρνει έναν μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση μεταμορφώνεται από μια ντροπαλή, χαμηλών τόνων νοικοκυρά σε μια παθιασμένη ηθοποιό. Η Μona είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την καλλιτεχνική υπόσταση του ασήμαντου ρόλου της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει έναν ανοιχτό πόλεμο με τον αυταρχικό σκηνοθέτη του έργου, Jerry (Τζιαμάτι)».

The official trailer for Jesse Eisenberg’s ‘THE DEBUT,’ starring Julianne Moore and Paul Giamatti, has been released.



In theaters this Fall. pic.twitter.com/8Q4zy5WmPb — Film Updates (@FilmUpdates) June 23, 2026

Το τρέιλερ συστήνει τη Μona ως μια γυναίκα που δεν έχει τραγουδήσει μπροστά σε κοινό «από τότε που ήταν σε μια εκκλησιαστική χορωδία», η οποία όμως καταφέρνει να κερδίσει μια θέση στον θίασο του Jerry, «του πιο επιτυχημένου στη τοπική θεατρική σκηνή του Νιου Τζέρσεϊ. Στην ερασιτεχνική ομάδα, ο Άιζενμπεργκ φαίνεται να υποδύεται έναν από τους συναδέλφους της Μοna.

Το φιλμ επανενώνει τον δημιουργό με τις εταιρείες παραγωγής Topic Studios και Fruit Tree, με τις οποίες συνεργάστηκε στο «A Real Pain». Παράλληλα, αποτελεί μια νέα συνεργασία με τη Μουρ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Φιν Γούλφχαρντ στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «When You Finish Saving the World». Το καστ συμπληρώνουν οι Κάρα Μπουόνο, Κρεγκ Μπιέρκο, Ελντάρ Ισγκαντάροφ και Μπερναντέτ Πίτερς. Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή της ταινίας συνυπογράφουν οι Έμα Στόουν, Ντέιβ ΜακΚάρι, Άλι Χέρτινγκ και ο Άιζενμπεργκ.

Πηγή: skai.gr

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