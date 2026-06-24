Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«The Debut»: Πρώτο trailer με Τζούλιαν Μουρ και Πολ Τζιαμάτι

Το καστ συμπληρώνουν οι Κάρα Μπουόνο, Κρεγκ Μπιέρκο, Ελντάρ Ισγκαντάροφ και Μπερναντέτ Πίτερς

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ταινία

Η A24 αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για το «The Debut», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέσι Άιζενμπεργκ στην τρίτη σκηνοθετική του δουλειά μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «A Real Pain». Ο Άιζενμπεργκ κρατά επίσης ρόλο στην ταινία στο πλευρό της Τζούλιαν Μουρ και του Πολ Τζιαμάτι. 

Με προγραμματισμένη κυκλοφορία το φθινόπωρο, το «The Debut» επικεντρώνεται στη Mona Friedman (Μουρ), η οποία, «όταν παίρνει έναν μικρό ρόλο σε μια ερασιτεχνική θεατρική παράσταση μεταμορφώνεται από μια ντροπαλή, χαμηλών τόνων νοικοκυρά σε μια παθιασμένη ηθοποιό. Η Μona είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την καλλιτεχνική υπόσταση του ασήμαντου ρόλου της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει έναν ανοιχτό πόλεμο με τον αυταρχικό σκηνοθέτη του έργου, Jerry (Τζιαμάτι)».

Το τρέιλερ συστήνει τη Μona ως μια γυναίκα που δεν έχει τραγουδήσει μπροστά σε κοινό «από τότε που ήταν σε μια εκκλησιαστική χορωδία», η οποία όμως καταφέρνει να κερδίσει μια θέση στον θίασο του Jerry, «του πιο επιτυχημένου στη τοπική θεατρική σκηνή του Νιου Τζέρσεϊ. Στην ερασιτεχνική ομάδα, ο Άιζενμπεργκ φαίνεται να υποδύεται έναν από τους συναδέλφους της Μοna.

Το φιλμ επανενώνει τον δημιουργό με τις εταιρείες παραγωγής Topic Studios και Fruit Tree, με τις οποίες συνεργάστηκε στο «A Real Pain». Παράλληλα, αποτελεί μια νέα συνεργασία με τη Μουρ, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Φιν Γούλφχαρντ στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «When You Finish Saving the World». Το καστ συμπληρώνουν οι Κάρα Μπουόνο, Κρεγκ Μπιέρκο, Ελντάρ Ισγκαντάροφ και Μπερναντέτ Πίτερς. Σύμφωνα με το Deadline, την παραγωγή της ταινίας συνυπογράφουν οι Έμα Στόουν, Ντέιβ ΜακΚάρι, Άλι Χέρτινγκ και ο Άιζενμπεργκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταινία Κινηματογράφος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark

Απόρρητο