«The Art of the Deal»… Το Ιράν μελετά το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ του 1987 «Η Τέχνη της Συμφωνίας») και τον ορυμαγδό των αναρτήσεων του και συμβουλεύεται ψυχολόγους για να αντιμετωπίσει τον αψυχολόγητο και παρορμητικό του χαρακτήρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Wall Street Journal.

«Οι αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταράζουν τους διπλωμάτες της Τεχεράνης, οι οποίοι συμβουλεύονται ψυχολόγους και την "Τέχνη της Συμφωνίας" για συμβουλές αντιμετώπισης» αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Μάλιστα, η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι πέραν της ενδελεχούς εξέτασης του διαπραγματευτικού στυλ του Τραμπ, οι μεσολαβητές προέτρεψαν το Ιράν να επικεντρωθεί σε όσα είπαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατ' ιδίαν και όχι στις δημόσιες δηλώσεις του.



«Οι μεσολαβητές προειδοποιούσαν επανειλημμένα τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των μακρών διαπραγματεύσεων ότι οι αναρτήσεις απειλούσαν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Προσπάθησαν να πείσουν το Ιράν να αγνοήσει όσα λέει δημόσια και να επικεντρωθεί σε όσα λένε οι διαπραγματευτές του κατ' ιδίαν».



Πάντως, η συχνά επιθετική, απειλητική συμπεριφορά του Τραμπ δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικές πρόσθετες παραχωρήσεις από το Ιράν.



Σε αρκετές περιπτώσεις, η Τεχεράνη τελικά εξασφάλισε τα αποτελέσματα που ήθελε παρά τις δημόσιες απειλές του, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων περιόδων εκεχειρίας και ευνοϊκών προβλέψεων στις συμφωνίες.



«Πολιτικοί αναλυτές και μεσολαβητές λένε ότι οι έντονες διαμαρτυρίες του προέδρου δεν έχουν ακόμη αποφέρει επιπλέον παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά» σημειώνεται.



Πάντως, ένα άτομο που γνωρίζει τη διπλωματική στάση που κράτησε το Ιράν στην Ελβετία διευκρίνισε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα εκεί δεν περιλαμβάνει ψυχολόγους και η χώρα προτιμά να μην εμπλέκεται σε «ψυχολογικές εικασίες» σχετικά με τα κίνητρα ή τις αποφάσεις του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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