Το Πολυτεχνείο κλείνει την πύλη στους ταραξίες από το 2026

Αλλαγές στον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποφάσισε το συμβούλιο του ιδρύματος, με στόχο να αποτρέπει τα επεισόδια που αμαυρώνουν την επέτειο και δημιουργούν κλίμα φόβου.

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν μέσα στο ιστορικό συγκρότημα της οδού Πατησίων κατά τον πρόσφατο εορτασμό είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα για την ιστορικής σημασίας απόφαση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

«Περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για λάβουμε μέτρα;», ανέφερε στην εφημερίδα στέλεχος του ΕΜΠ. Παράλληλα, οι ζημιές που έγιναν ανέρχονται σε 150.000 ευρώ.

Το συμβούλιο με επτά θετικές ψήφους επί εννέα παρόντων σε σύνολο έντεκα μελών αποφάσισε πως: «θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία των μελών της κοινότητας του ΕΜΠ, όλων όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στον εορτασμό αλλά και των εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

Αποφασίζεται η αναθεώρηση του πλαισίου εορτασμού του Πολυτεχνείου, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2026, πάντα με σεβασμό στο μήνυμα και στον συμβολισμό της επετείου, με τρόπο που να μην προσβάλλεται η μνήμη των τιμωμένων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η περιουσία και η εικόνα του ΕΜΠ».

Το ίδρυμα θα παραμένει ανοιχτό προς όλους, ωστόσο, καθώς ο εορτασμός είναι τριήμερος, από κάποιους θεωρείται ότι η συνέχισή των μαθημάτων τις δύο πρώτες ημέρες παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις, είναι ευνοϊκή συνθήκη για αποτροπή καταλήψεων και εκτροπών. Έτσι λήφθηκε απόφαση να μην γίνονται μαθήματα στις 15 και 16 Νοεμβρίου.

Τα στελέχη του ΕΜΠ θεωρούν ότι η όποια αλλαγή θα πρέπει να έχει την απόλυτη στήριξη της πολιτείας για να υλοποιηθεί. Δεδομένο θεωρείται ότι σε περίπτωση εκτροπών θα καλείται άμεσα η αστυνομία.



